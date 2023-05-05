Vehbi Koç Ödülü, bu sene usta tiyatro oyuncusu Genco Erkal'a verildi.
Giriş: 05 Mayıs 2023 Cuma
GENCO ERKAL, ÖMER M. KOÇ
GENCO ERKAL
ÖMER M. KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
CAROLINE KOÇ
Vehbi Koç Ödülü, sahibini buldu...
Vehbi Koç Ödülü, bu sene usta tiyatro oyuncusu Genco Erkal'a verildi.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.