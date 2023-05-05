Nazlı Sabancı, geçtiğimiz hafta Dua Lipa'nın MET Gala'da giydiği elbiseyi daha önce kendisininde deneyerek beğendiğini duyurdu.
Giriş: 05 Mayıs 2023 Cuma
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
DUA LIPA
DUA LIPA
DUA LIPA
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
NAZLI SABANCI
"Dua Lipa, en iyi zevke sahipsin"
Nazlı Sabancı, geçtiğimiz hafta Dua Lipa'nın MET Gala'da giydiği elbiseyi daha önce kendisininde deneyerek beğendiğini duyurdu.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.