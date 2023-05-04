İş ve cemiyet hayatının sanatsever isimleri İstanbul Modern'in Karaköy'de açılan yeni müze binasını ziyaret etti.
Giriş: 04 Mayıs 2023 Perşembe
OYA ECZACIBAŞI
MAYA PORTAKAL BİTARGİL, RAFFİ PORTAKAL
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
Sanatseverler açılışta...
İş ve cemiyet hayatının sanatsever isimleri İstanbul Modern'in Karaköy'de açılan yeni müze binasını ziyaret etti.
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