Boğaz'da balık tuttular

Cemiyet hayatının genç simalarından Pırıl Çetindoğan ve Gökhan Kokuludağ çifti, İstanbul Boğazı'nda tekneyle açılarak balık tuttular.

Giriş: 04 Mayıs 2023 Perşembe

PIRIL ÇETİNDOĞAN KOKULUDAĞ

GÖKHAN KOKULUDAĞ

GENEL

PIRIL ÇETİNDOĞAN-GÖKHAN KOKULUDAĞ

PIRIL ÇETİNDOĞAN-GÖKHAN KOKULUDAĞ

PIRIL ÇETİNDOĞAN-GÖKHAN KOKULUDAĞ

PIRIL ÇETİNDOĞAN KOKULUDAĞ

PIRIL ÇETİNDOĞAN KOKULUDAĞ

PIRIL ÇETİNDOĞAN KOKULUDAĞ

PIRIL ÇETİNDOĞAN KOKULUDAĞ

PIRIL ÇETİNDOĞAN KOKULUDAĞ

Boğaz'da balık tuttular

Cemiyet hayatının genç simalarından Pırıl Çetindoğan ve Gökhan Kokuludağ çifti, İstanbul Boğazı'nda tekneyle açılarak balık tuttular.

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