Cemiyet hayatının genç simalarından Pırıl Çetindoğan ve Gökhan Kokuludağ çifti, İstanbul Boğazı'nda tekneyle açılarak balık tuttular.
Giriş: 04 Mayıs 2023 Perşembe
PIRIL ÇETİNDOĞAN KOKULUDAĞ
GÖKHAN KOKULUDAĞ
GENEL
PIRIL ÇETİNDOĞAN-GÖKHAN KOKULUDAĞ
PIRIL ÇETİNDOĞAN-GÖKHAN KOKULUDAĞ
PIRIL ÇETİNDOĞAN-GÖKHAN KOKULUDAĞ
PIRIL ÇETİNDOĞAN KOKULUDAĞ
PIRIL ÇETİNDOĞAN KOKULUDAĞ
PIRIL ÇETİNDOĞAN KOKULUDAĞ
PIRIL ÇETİNDOĞAN KOKULUDAĞ
PIRIL ÇETİNDOĞAN KOKULUDAĞ
Boğaz'da balık tuttular
Cemiyet hayatının genç simalarından Pırıl Çetindoğan ve Gökhan Kokuludağ çifti, İstanbul Boğazı'nda tekneyle açılarak balık tuttular.
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