Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) tarafından üniversiteli gençleri güçlendirmek ve onların sosyal fayda yaratan projelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen TOG Bazar, bu yıl "Dayanışma" temasıyla afet bölgesindeki çalışmalara kaynak yaratmak için kapılarını açtı!
Giriş: 03 Mayıs 2023 Çarşamba
ZEYNEP ÜSTÜNEL
SONGÜL TOPRAK ÖZSAN
ASLI PAMİR
FUSÜN KURAN
YELDA GÜRAL
EBRU KOHEN
FULYA NAYMAN
İPEK ERTAN, NURAN, BURCU ERÇİL
İDİL, BURAK GAZİOĞLU
GENEL
GENEL
TOG'dan geleneksel alışveriş şenliği...
Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) tarafından üniversiteli gençleri güçlendirmek ve onların sosyal fayda yaratan projelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen TOG Bazar, bu yıl "Dayanışma" temasıyla afet bölgesindeki çalışmalara kaynak yaratmak için kapılarını açtı!
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