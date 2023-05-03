TOG'dan geleneksel alışveriş şenliği... Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) tarafından üniversiteli gençleri güçlendirmek ve onların sosyal fayda yaratan projelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen TOG Bazar, bu yıl "Dayanışma" temasıyla afet bölgesindeki çalışmalara kaynak yaratmak için kapılarını açtı!