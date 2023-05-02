Moda dünyasının en önemli gecelerinden biri Met Gala, âdeta yıldız yağmuru eşliğinde gerçekleşti.
Giriş: 02 Mayıs 2023 Salı
RIHANNA
KENDALL JENNER
KIM KARDASHIAN
ANNE HATHAWAY
BILLIE ELLISH
SALMA HAYEK
DUA LIPA
CARDI B
KYLIE JENNER
JENNA ORTEGA
RITA ORA
MET Gala'da şıklık yarışı
Moda dünyasının en önemli gecelerinden biri Met Gala, âdeta yıldız yağmuru eşliğinde gerçekleşti.
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