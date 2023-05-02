Bu yıl ilki düzenlenen Jumbo Golf Turnuvası, iş ve cemiyet dünyasının golf tutkunu isimlerini buluşturdu.
Giriş: 02 Mayıs 2023 Salı
BEYHAN BENARDETE
ZEKİ RIZA ZORLU
RANA ESEN
TEVFİK GÜR
HAMİT ALTINTOP
ADEM ATMACA, NURSEL ÇÖKELEK, FATİH KARACA
HASAN AKÇAKAYALIOĞLU
GENEL
Golf tutkunları buluştu...
Bu yıl ilki düzenlenen Jumbo Golf Turnuvası, iş ve cemiyet dünyasının golf tutkunu isimlerini buluşturdu.
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