İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Ralf Tezman ve Sanem Tezman çifti önceki akşam dostlarıyla yemek yerken objektiflere yansıdı.
Giriş: 01 Mayıs 2023 Pazartesi
SANEM-RALF TEZMAN
SANEM-RALF TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
SANEM TEZMAN
Tezmanlar'ın gece turu...
İş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarından Ralf Tezman ve Sanem Tezman çifti önceki akşam dostlarıyla yemek yerken objektiflere yansıdı.
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