Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Şebnem Çapa, markasının yeni sezon koleksiyon tanıtımını Çukurcuma'da bulunan butiğinde gerçekleştirdi.
Giriş: 28 Nisan 2023 Cuma
CEYLAN, ŞEBNEM ÇAPA
ŞİRİN YALÇIN
ZEYNEP ÜSTÜNEL
HÜLYA ELTEMUR
ROSELLA KARABACAK
Yeni koleksiyona şık tanıtım
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Şebnem Çapa, markasının yeni sezon koleksiyon tanıtımını Çukurcuma'da bulunan butiğinde gerçekleştirdi.
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