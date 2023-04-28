Yeni koleksiyona şık tanıtım

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Şebnem Çapa, markasının yeni sezon koleksiyon tanıtımını Çukurcuma'da bulunan butiğinde gerçekleştirdi.

Giriş: 28 Nisan 2023 Cuma

CEYLAN, ŞEBNEM ÇAPA

ŞİRİN YALÇIN

ZEYNEP ÜSTÜNEL

HÜLYA ELTEMUR

ROSELLA KARABACAK

Yeni koleksiyona şık tanıtım

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Şebnem Çapa, markasının yeni sezon koleksiyon tanıtımını Çukurcuma'da bulunan butiğinde gerçekleştirdi.

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Yeni koleksiyona şık tanıtım

Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Şebnem Çapa, markasının yeni sezon koleksiyon tanıtımını Çukurcuma'da bulunan butiğinde gerçekleştirdi.
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