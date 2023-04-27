İş dünyasının tanınmış simalarından Ali Reşat Özkanca hayata gözlerini yumdu.
Giriş: 27 Nisan 2023 Perşembe
ALİ ÖZKANCA
FULYA ÖZKANCA
ALİ, UMUT ÖZKANCA
UMUT ÖZKANCA
ŞULE ÖZKANCA
MELİSA MUTLU
ALİ GÜRSOY
MEHMET HANDE GAMGAM
MELDA KOSİF
POLAT GÜLMAN
ZAFER YILDRIM
GENEL
GENEL
ALİ REŞAT ÖZKANCA
Özkanca'ya hüzünlü veda...
İş dünyasının tanınmış simalarından Ali Reşat Özkanca hayata gözlerini yumdu.
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