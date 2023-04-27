Özkanca'ya hüzünlü veda...

İş dünyasının tanınmış simalarından Ali Reşat Özkanca hayata gözlerini yumdu.

Giriş: 27 Nisan 2023 Perşembe

ALİ ÖZKANCA

FULYA ÖZKANCA

ALİ, UMUT ÖZKANCA

UMUT ÖZKANCA

ŞULE ÖZKANCA

MELİSA MUTLU

ALİ GÜRSOY

MEHMET HANDE GAMGAM

MELDA KOSİF

POLAT GÜLMAN

ZAFER YILDRIM

GENEL

GENEL

ALİ REŞAT ÖZKANCA

Özkanca'ya hüzünlü veda...

İş dünyasının tanınmış simalarından Ali Reşat Özkanca hayata gözlerini yumdu.

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Özkanca'ya hüzünlü veda...

İş dünyasının tanınmış simalarından Ali Reşat Özkanca hayata gözlerini yumdu.
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