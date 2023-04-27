Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, dünyanın en önemli sağlık turizmi fuarlarından II. London Health Tourism Seminar'da konuşmacı olarak yer aldı.
Giriş: 27 Nisan 2023 Perşembe
PROF. DR. ZEHRA NEŞE KAVAK
PROF. DR. ZEHRA NEŞE KAVAK
PROF. DR. ZEHRA NEŞE KAVAK
PROF. DR. ZEHRA NEŞE KAVAK
PROF. DR. ZEHRA NEŞE KAVAK
PROF. DR. ZEHRA NEŞE KAVAK
PROF. DR. ZEHRA NEŞE KAVAK
PROF. DR. ZEHRA NEŞE KAVAK
Kavak, Londra Sağlık Fuarı'nda...
Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, dünyanın en önemli sağlık turizmi fuarlarından II. London Health Tourism Seminar'da konuşmacı olarak yer aldı.
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