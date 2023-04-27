Kavak, Londra Sağlık Fuarı'nda...

Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, dünyanın en önemli sağlık turizmi fuarlarından II. London Health Tourism Seminar'da konuşmacı olarak yer aldı.

Giriş: 27 Nisan 2023 Perşembe

PROF. DR. ZEHRA NEŞE KAVAK

PROF. DR. ZEHRA NEŞE KAVAK

PROF. DR. ZEHRA NEŞE KAVAK

PROF. DR. ZEHRA NEŞE KAVAK

PROF. DR. ZEHRA NEŞE KAVAK

PROF. DR. ZEHRA NEŞE KAVAK

PROF. DR. ZEHRA NEŞE KAVAK

PROF. DR. ZEHRA NEŞE KAVAK

Kavak, Londra Sağlık Fuarı'nda...

Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, dünyanın en önemli sağlık turizmi fuarlarından II. London Health Tourism Seminar'da konuşmacı olarak yer aldı.

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Kavak, Londra Sağlık Fuarı'nda...

Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, dünyanın en önemli sağlık turizmi fuarlarından II. London Health Tourism Seminar’da konuşmacı olarak yer aldı.

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