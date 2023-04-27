Toplum Gönüllüleri Vakfı ve moda tasarımcısı Elif Mısırlı depremzede öğrencilere destek olmak için özel bir etkinlik gerçekleştirdi.
Giriş: 27 Nisan 2023 Perşembe
SEDEF ZAİM
HÜLYA ELTEMUR, ELİF MISIRLI
ASLI KÜSEYRİOĞLU
ALTIN MİMİR
MERVE MERMER
GENEL
Depremzede öğrencilere anlamlı destek!
Toplum Gönüllüleri Vakfı ve moda tasarımcısı Elif Mısırlı depremzede öğrencilere destek olmak için özel bir etkinlik gerçekleştirdi.
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