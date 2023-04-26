Cemiyet hayatının ünlü hanımları, modadan sanata, dekorasyondan kozmetiğe uzanan geniş marka yelpazesi ve birbirinden değerli girişimcilerle alışveriş festivalinde bir araya geldiler.
Giriş: 26 Nisan 2023 Çarşamba
BAHAR ŞER
EBRU UYGUN
ÇİĞDEM EŞREFİZADE
MONİK İPEKEL
TUĞBA TOSYALI
ZEYNEP GERMEN
ESRA ÖZTÜRK
GENEL
GENEL
Alışveriş tutkunları festivalde!
Cemiyet hayatının ünlü hanımları, modadan sanata, dekorasyondan kozmetiğe uzanan geniş marka yelpazesi ve birbirinden değerli girişimcilerle alışveriş festivalinde bir araya geldiler.
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