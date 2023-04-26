Cemiyet hayatının koku tutkunu ünlü simaları Karaköy'ün Gizemi Turu eşliğinde gerçekleştirilen özel koleksiyonun lansmanına katıldı.
Giriş: 26 Nisan 2023 Çarşamba
NÜKHET FİLİBA, ARZU SABANCI
PINAR HOTİÇ
ZAFER KOZANOĞLU
DAPNE BAHAR
GENEL
GENEL
GENEL
Yeni koleksiyona gizemli yolculuk...
Cemiyet hayatının koku tutkunu ünlü simaları Karaköy'ün Gizemi Turu eşliğinde gerçekleştirilen özel koleksiyonun lansmanına katıldı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.