Irina Shayk, Mert Alaş’a poz verdi!

Ünlü top model Irina Shayk, bir markanın yeni koleksiyonu için kamera karşısına geçti. Irina Shayk'ın fotoğraflarını yıldızların fotoğrafçısı Mert Alaş çekti.

Giriş: 25 Nisan 2023 Salı

IRINA SHAYK

IRINA SHAYK

IRINA SHAYK

IRINA SHAYK

IRINA SHAYK

IRINA SHAYK

IRINA SHAYK

IRINA SHAYK

IRINA SHAYK

IRINA SHAYK

IRINA SHAYK

IRINA SHAYK

IRINA SHAYK, MERT ALAŞ

IRINA SHAYK, MERT ALAŞ

Irina Shayk, Mert Alaş’a poz verdi!

Ünlü top model Irina Shayk, bir markanın yeni koleksiyonu için kamera karşısına geçti. Irina Shayk'ın fotoğraflarını yıldızların fotoğrafçısı Mert Alaş çekti.

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Irina Shayk, Mert Alaş’a poz verdi!

Ünlü top model Irina Shayk, bir markanın yeni koleksiyonu için kamera karşısına geçti. Irina Shayk’ın fotoğraflarını yıldızların fotoğrafçısı Mert Alaş çekti.
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