Ünlü top model Irina Shayk, bir markanın yeni koleksiyonu için kamera karşısına geçti. Irina Shayk'ın fotoğraflarını yıldızların fotoğrafçısı Mert Alaş çekti.
Giriş: 25 Nisan 2023 Salı
IRINA SHAYK
IRINA SHAYK
IRINA SHAYK
IRINA SHAYK
IRINA SHAYK
IRINA SHAYK
IRINA SHAYK
IRINA SHAYK
IRINA SHAYK
IRINA SHAYK
IRINA SHAYK
IRINA SHAYK
IRINA SHAYK, MERT ALAŞ
IRINA SHAYK, MERT ALAŞ
Irina Shayk, Mert Alaş’a poz verdi!
Ünlü top model Irina Shayk, bir markanın yeni koleksiyonu için kamera karşısına geçti. Irina Shayk'ın fotoğraflarını yıldızların fotoğrafçısı Mert Alaş çekti.
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