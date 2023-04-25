Ailesiyle birlikte Bodrum'da olan Yasemin Özilhan, yakın dostlarıyla birlikte evlerinin bahçesinde mangal keyfi yaptı.
Giriş: 25 Nisan 2023 Salı
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
YASEMİN ÖZİLHAN
Bodrum'da mangal keyfi!
Ailesiyle birlikte Bodrum'da olan Yasemin Özilhan, yakın dostlarıyla birlikte evlerinin bahçesinde mangal keyfi yaptı.
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