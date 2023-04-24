Ben Affleck, katıldığı programda eşi Jennifer Lopez'e övgüler yağdırdı. Ünlü oyuncu, "O dünyadaki en muhteşem kadın ve inanılmaz görünüyor" şeklinde konuştu
Giriş: 24 Nisan 2023 Pazartesi
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ-BEN AFFLECK
JENNIFER LOPEZ
JENNIFER LOPEZ
"Eşim dünyadaki en muhteşem kadın"
Ben Affleck, katıldığı programda eşi Jennifer Lopez'e övgüler yağdırdı. Ünlü oyuncu, "O dünyadaki en muhteşem kadın ve inanılmaz görünüyor" şeklinde konuştu
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