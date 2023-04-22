Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in ikiz kızları Ayşe ve Elif Boyner, dedeleriyle bayramı kutlayarak Osman Boyner ile olan fotoğrafını sosyal medyadan yayınladılar.
Giriş: 22 Nisan 2023 Cumartesi
ELİF, OSMAN BOYNER
ELİF, AYŞE, OSMAN BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
Dedeleriyle bayramı kutladılar!
Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner'in ikiz kızları Ayşe ve Elif Boyner, dedeleriyle bayramı kutlayarak Osman Boyner ile olan fotoğrafını sosyal medyadan yayınladılar.
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