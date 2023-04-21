İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri bayramı İstanbul dışında geçirmek için geçirmek için havaalanına akın etti.
Giriş: 21 Nisan 2023 Cuma
LEYLA ALATON
OSMAN ÇARMIKLI
ZEYNEP ÇARMIKLI
BİLGÜN DERELİ
CELAL-ŞEBNEM ÇAPA
MURAT PİLEVNELİ
EBRU AKEL
BARIŞ BARAN-ELİF İNCİ, ATLAS ARAS
Yola çıktılar...
İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri bayramı İstanbul dışında geçirmek için geçirmek için havaalanına akın etti.
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