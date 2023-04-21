Yola çıktılar...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri bayramı İstanbul dışında geçirmek için geçirmek için havaalanına akın etti.

Giriş: 21 Nisan 2023 Cuma

LEYLA ALATON

OSMAN ÇARMIKLI

ZEYNEP ÇARMIKLI

BİLGÜN DERELİ

CELAL-ŞEBNEM ÇAPA

MURAT PİLEVNELİ

EBRU AKEL

BARIŞ BARAN-ELİF İNCİ, ATLAS ARAS

Yola çıktılar...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri bayramı İstanbul dışında geçirmek için geçirmek için havaalanına akın etti.

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Yola çıktılar...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri bayramı İstanbul dışında geçirmek için geçirmek için havaalanına akın etti.
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