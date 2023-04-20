Maya Portakal Bitargil, ailesiyle birlikte çıktığı kısa Bodrum tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Giriş: 20 Nisan 2023 Perşembe
MAYA PORTAKAL BİTARGİL
MAYA PORTAKAL BİTARGİL
GENEL
MAYA PORTAKAL BİTARGİL
MAYA PORTAKAL BİTARGİL
MAYA PORTAKAL BİTARGİL
MAYA PORTAKAL BİTARGİL
Bodrum'da kısa tatil!
Maya Portakal Bitargil, ailesiyle birlikte çıktığı kısa Bodrum tatilinden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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