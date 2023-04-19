Orakçıoğlu'dan “Maslak Muhabbet Olsun” sohbeti!

Beckham'dan eşine romantik kutlama!

David Becham ile mutlu bir evlilik sürdüren Victoria Beckham, 49'uncu yaşına girdi. Eşinin doğum gününe özel duygusal bir yazı kaleme alan David Becham, Victoria Beckham'a "Bize her gün ilham veren en muhteşem eş ve anneye mutlu yıllar seni seviyoruz ve en mükemmel günü hak ediyorsun iyi ki doğdun" sözleriyle seslendi.