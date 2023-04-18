İş dünyası caddede...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri önceki gün Bebek'teydi.

Giriş: 18 Nisan 2023 Salı

ALİ SABANCI

ALİ SABANCI

ZAFER YILDRIM

ALİ SABANCI

ALİ SABANCI

ALİ SABANCI

ALİ SABANCI

İş dünyası caddede...

İş ve cemiyet hayatının tanınmış isimleri önceki gün Bebek'teydi.

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