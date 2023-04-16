"Her şey yolunda, heyecanlıyız"

Genç iş insanı Hacı Sabancı ve hamile eşi Nazlı Sabancı önceki gün Bebek'teydi. Anne olmaya hazırlanan Nazlı Sabancı, heyecanlı olduklarını belirterek "Her şey yolunda" dedi.

Giriş: 16 Nisan 2023 Pazar

HACI-NAZLI SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

HACI-NAZLI SABANCI

"Her şey yolunda, heyecanlıyız"

Genç iş insanı Hacı Sabancı ve hamile eşi Nazlı Sabancı önceki gün Bebek'teydi. Anne olmaya hazırlanan Nazlı Sabancı, heyecanlı olduklarını belirterek "Her şey yolunda" dedi.

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"Her şey yolunda, heyecanlıyız"

Genç iş insanı Hacı Sabancı ve hamile eşi Nazlı Sabancı önceki gün Bebek'teydi. Anne olmaya hazırlanan Nazlı Sabancı, heyecanlı olduklarını belirterek "Her şey yolunda" dedi.
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