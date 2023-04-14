Pervin Ersoy'un kurucusu olduğu Rotahane ekibi önceki gün deprem felaketini yaşayan illerden Malatya'ya bir seyahat düzenledi.
Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma
PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
PERVİN ERSOY, BİLGE KURU
Malatya’ya anlamlı ziyaret!
Pervin Ersoy'un kurucusu olduğu Rotahane ekibi önceki gün deprem felaketini yaşayan illerden Malatya'ya bir seyahat düzenledi.
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