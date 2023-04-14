Cemiyet hayatının ünlü hanımları İstanbul'un elit semti Bebek'te tur attılar.
Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma
AZADE BALKANER ÖZSOY
MELİS ÇİFTÇİ
MELİS ÇİFTÇİ
SERRA TAŞKENT
SERRA TAŞKENT
Hanımların cadde turu...
Cemiyet hayatının ünlü hanımları İstanbul'un elit semti Bebek'te tur attılar.
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