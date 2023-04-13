Taylor Swift ve Joe Alwyn ayrıldı!

6 yıldır aşk yaşayan Taylor Swift ve Joe Alwyn çiftinden kötü haber geldi. İkilinin, "farklı karakterlere" sahip olması nedeniyle ayrıldığı ileri sürüldü.

Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe

TAYLOR SWIFT, JOE ALWYN

TAYLOR SWIFT, JOE ALWYN

TAYLOR SWIFT, JOE ALWYN

TAYLOR SWIFT, JOE ALWYN

TAYLOR SWIFT

TAYLOR SWIFT

TAYLOR SWIFT

Taylor Swift ve Joe Alwyn ayrıldı!

6 yıldır aşk yaşayan Taylor Swift ve Joe Alwyn çiftinden kötü haber geldi. İkilinin, "farklı karakterlere" sahip olması nedeniyle ayrıldığı ileri sürüldü.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Moda tutkunu...

Begüm Şen
Farklı ve bakımlı...

Aylin Tahincioğlu
Şık tercihlerin kadını....

Ronit Hakko
Taylor Swift ve Joe Alwyn ayrıldı!

6 yıldır aşk yaşayan Taylor Swift ve Joe Alwyn çiftinden kötü haber geldi. İkilinin, "farklı karakterlere" sahip olması nedeniyle ayrıldığı ileri sürüldü.
Eczacıbaşı'na 'Pusula Kitap Ödülü'

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın kaleme aldığı “Aklımızda Bulunsun: İş İnsanları İçin Denemeler” kitabı, Pusula Kitap Ödülü'ne layık görüldü.
Göz kamaştıran mücevherler...

Mücevher tasarımcısı Begüm Kıroğlu, “Begüm’s Botanical Garden” koleksiyonunun yeni üyelerini özel bir davet ile tanıttı.

Özilhan tarzı!

Stiliyle kadınlara ilham olan Yasemin Özilhan, beyaz kombiniyle farkını ortaya koydu.
Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi nişanlandı!

Stranger Things' dizisi ile şöhrete kavuşan Millie Bobby Brown, 3 yıldır aşk yaşadığı Jon Bon Jovi'nin oğlu Jake Bongiovi ile nişanlandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.