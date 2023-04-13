6 yıldır aşk yaşayan Taylor Swift ve Joe Alwyn çiftinden kötü haber geldi. İkilinin, "farklı karakterlere" sahip olması nedeniyle ayrıldığı ileri sürüldü.
Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe
TAYLOR SWIFT, JOE ALWYN
TAYLOR SWIFT, JOE ALWYN
TAYLOR SWIFT, JOE ALWYN
TAYLOR SWIFT, JOE ALWYN
TAYLOR SWIFT
TAYLOR SWIFT
TAYLOR SWIFT
Taylor Swift ve Joe Alwyn ayrıldı!
6 yıldır aşk yaşayan Taylor Swift ve Joe Alwyn çiftinden kötü haber geldi. İkilinin, "farklı karakterlere" sahip olması nedeniyle ayrıldığı ileri sürüldü.
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