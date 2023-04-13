Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın kaleme aldığı "Aklımızda Bulunsun: İş İnsanları İçin Denemeler" kitabı, Pusula Kitap Ödülü'ne layık görüldü.
Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
BÜLENT ECZACIBAŞI
Eczacıbaşı'na 'Pusula Kitap Ödülü'
Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı'nın kaleme aldığı "Aklımızda Bulunsun: İş İnsanları İçin Denemeler" kitabı, Pusula Kitap Ödülü'ne layık görüldü.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.