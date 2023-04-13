Mücevher tasarımcısı Begüm Kıroğlu, "Begüm's Botanical Garden" koleksiyonunun yeni üyelerini özel bir davet ile tanıttı.
Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe
BEGÜM KIROĞLU
BETTINA MACHLER
FERYAL GÜLMAN
PINAR SABANCI
SERRA TÜRKER
BURCU ŞENDİR
NEVA DÜRÜST
İPEK ÖZMEN DEVELİ
Göz kamaştıran mücevherler...
Mücevher tasarımcısı Begüm Kıroğlu, "Begüm's Botanical Garden" koleksiyonunun yeni üyelerini özel bir davet ile tanıttı.
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