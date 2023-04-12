Stranger Things' dizisi ile şöhrete kavuşan Millie Bobby Brown, 3 yıldır aşk yaşadığı Jon Bon Jovi'nin oğlu Jake Bongiovi ile nişanlandı
Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba
MILLIE BOBBY BROWN, JON BON JOVI
MILLIE BOBBY BROWN, JON BON JOVI
MILLIE BOBBY BROWN, JON BON JOVI
MILLIE BOBBY BROWN, JON BON JOVI
MILLIE BOBBY BROWN
MILLIE BOBBY BROWN
MILLIE BOBBY BROWN
MILLIE BOBBY BROWN
Millie Bobby Brown ve Jake Bongiovi nişanlandı!
Stranger Things' dizisi ile şöhrete kavuşan Millie Bobby Brown, 3 yıldır aşk yaşadığı Jon Bon Jovi'nin oğlu Jake Bongiovi ile nişanlandı
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