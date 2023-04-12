Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Şebnem Çapa, Güney Afrika'daki Maclear's Beacon dağına tırmandı.
Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
ŞEBNEM ÇAPA
Afrika'da tırmanış...
Cemiyet hayatının tanınmış simalarından Şebnem Çapa, Güney Afrika'daki Maclear's Beacon dağına tırmandı.
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