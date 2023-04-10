İş insanı Osman Yazıcı, 72 yaşında yaşamını kaybetti. Hastalığa bağlı organ yetmezliğinden hayatını kaybeden Osman Yazıcı'yı dostları son yolculuğunda yalnız bırakmadı
Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi
MERAL YAZICI İLE KIZI NAZLI SERT, TAZİYELERİ KABUL ETTİ
KAAN SERT
TUNCAY ÖZİLHAN
TUNCAY ÖZİLHAN
BEGÜM KARAMAHMUTOĞLU, HÜLYA ELTEMUR
BERNA ÇEBİ
DERYA KARAGÜLLE
DİLEK TÜRKER
ZEYNEP ÜSTÜNEL
GENEL
MERHUM OSMAN YAZICI, 72 YAŞINDA ARAMIZDAN AYRILDI
Yazıcı, son yolculuğuna uğurlandı...
İş insanı Osman Yazıcı, 72 yaşında yaşamını kaybetti. Hastalığa bağlı organ yetmezliğinden hayatını kaybeden Osman Yazıcı'yı dostları son yolculuğunda yalnız bırakmadı
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