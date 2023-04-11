Türk Eğitim Derneği'nden depremzedelere özel etkinlik!
Türk Eğitim Derneği, depremzede çocukların eğitimine destek olmak için, İş Sanat Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenledi.
Giriş: 11 Nisan 2023 Salı
BAŞAK ÇETİNSAYA
BAHADIR - BERNA ÇETİNSAYA
ESRA ALTUN
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
GENEL
Türk Eğitim Derneği'nden depremzedelere özel etkinlik!
Türk Eğitim Derneği, depremzede çocukların eğitimine destek olmak için, İş Sanat Kültür Merkezi'nde etkinlik düzenledi.
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