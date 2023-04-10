İş insanı İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı Bebek'te tekneden inerken objektiflere yansıdı.
Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
OYA ECZACIBAŞI
Caddeye tekne ile geldi!
İş insanı İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı Bebek'te tekneden inerken objektiflere yansıdı.
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