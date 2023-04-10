Caddeye tekne ile geldi!

İş insanı İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı Bebek'te tekneden inerken objektiflere yansıdı.

Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi

OYA ECZACIBAŞI

OYA ECZACIBAŞI

OYA ECZACIBAŞI

OYA ECZACIBAŞI

OYA ECZACIBAŞI

OYA ECZACIBAŞI

OYA ECZACIBAŞI

Caddeye tekne ile geldi!

İş insanı İstanbul Modern Yönetim Kurulu Başkanı Oya Eczacıbaşı Bebek'te tekneden inerken objektiflere yansıdı.

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