Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve eşi Ahu Orakçıoğlu Kıbrıs'ta tatil yaptı.
Giriş: 08 Nisan 2023 Cumartesi
AHU-SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU
AHU-SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU
Kıbrıs'ta tatil...
Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve eşi Ahu Orakçıoğlu Kıbrıs'ta tatil yaptı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.