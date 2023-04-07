Başarım Sensin Derneği depremzede üniversiteli gençlerin eğitimine destek vermek için bir iftar yemeği düzenlendi.
Giriş: 07 Nisan 2023 Cuma
ÖZGE SANDER, ŞULE SANDER
AYFER TOPRAK
MERAL KOSİF
ELİF İNCİ ARAS
FİRUZE GÖK
KADRİYE OLGAR
GENEL
Başarım Sensin'den iftar yemeği!
Başarım Sensin Derneği depremzede üniversiteli gençlerin eğitimine destek vermek için bir iftar yemeği düzenlendi.
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