Dinçkök'ün AVM turu...

Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Raif Dinçkök önceki gün bir AVM'de alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.

Giriş: 07 Nisan 2023 Cuma

RAİF DİNÇKÖK

RAİF DİNÇKÖK

RAİF DİNÇKÖK

RAİF DİNÇKÖK

RAİF DİNÇKÖK

RAİF DİNÇKÖK

Dinçkök'ün AVM turu...

Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Raif Dinçkök önceki gün bir AVM'de alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Moda tutkunu...

Begüm Şen
Farklı ve bakımlı...

Aylin Tahincioğlu
Şık tercihlerin kadını....

Ronit Hakko
Stiliyle göz dolduruyor...

Melisa Von Faber Castell
Farklı ve bakımlı...

Aylin Tahincioğlu
Tarz kombinler...

Yasemin Özilhan
Başarım Sensin'den iftar yemeği!

Başarım Sensin Derneği depremzede üniversiteli gençlerin eğitimine destek vermek için bir iftar yemeği düzenlendi.

Afedzelere özel yardım gecesi!

İş ve cemiyet hayatının ünlü simaları, ÇABA Derneği'nin deprem bölgesindeki çocuklara destek sağlamak için düzenlediği yardım gecesinde buluştu.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.