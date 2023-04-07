Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Raif Dinçkök önceki gün bir AVM'de alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.
Giriş: 07 Nisan 2023 Cuma
RAİF DİNÇKÖK
RAİF DİNÇKÖK
RAİF DİNÇKÖK
RAİF DİNÇKÖK
RAİF DİNÇKÖK
RAİF DİNÇKÖK
Dinçkök'ün AVM turu...
Akkök Holding Yönetim Kurulu Üyesi Raif Dinçkök önceki gün bir AVM'de alışveriş yaparken objektiflere yansıdı.
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