Ayşe Boyner ve kardeşi Elif Boyner, Hatay'a giderek Toplum Gönüllüleri Vakfı'yla birlikte afedzedeler için çalıştılar.
Giriş: 07 Nisan 2023 Cuma
ELİF, AYŞE BOYNER
ELİF, AYŞE BOYNER
ELİF, AYŞE BOYNER
ELİF, AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
Boynerler Hatay'da!
Ayşe Boyner ve kardeşi Elif Boyner, Hatay'a giderek Toplum Gönüllüleri Vakfı'yla birlikte afedzedeler için çalıştılar.
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