Kansersiz Yaşam Derneği, önceki gün düzenlediği iftar davetinde iş ve cemiyet hayatının hayırsever simalarını bir araya getirdi.
Giriş: 06 Nisan 2023 Perşembe
NİDA-ARDA BOZKURT
NERGİS PEKUYSAL
AYŞE BURCU KAYA
HANDE DEMİR
BEGÜM ÖZER
GENEL
GENEL
GENEL
Kansersiz Yaşam Derneği'nden iftar daveti!
Kansersiz Yaşam Derneği, önceki gün düzenlediği iftar davetinde iş ve cemiyet hayatının hayırsever simalarını bir araya getirdi.
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