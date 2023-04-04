Hugh Jackman, hayranlarını korkuttu. "Bunu benden duyun istedim" diyerek kamera karşısına geçen Avustralyalı oyuncu, iki kere biyopsi yaptırdığını ve cilt kanseri olabileceğini açıkladı.
Giriş: 04 Nisan 2023 Salı
HUGH JACKMAN
HUGH JACKMAN
HUGH JACKMAN
HUGH JACKMAN
HUGH JACKMAN
HUGH JACKMAN
Hugh Jackman'dan korkutan haber!
Hugh Jackman, hayranlarını korkuttu. "Bunu benden duyun istedim" diyerek kamera karşısına geçen Avustralyalı oyuncu, iki kere biyopsi yaptırdığını ve cilt kanseri olabileceğini açıkladı.
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