D'She Kadın Platformu iş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarını iftar davetinde bir araya getirdi.
Giriş: 03 Nisan 2023 Pazartesi
EMİNE ÖZİLHAN
SONGÜL TOPRAK ÖZSAN
NEŞE GÖNÜL
HANDE SEZER PEKCAN
MERİH TURAN
ÇİĞDEM EŞREFİZADE
MONİK, REYHAN İPEKEL
SERAP SARI
Kadın platformundan iftar daveti!
D'She Kadın Platformu iş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarını iftar davetinde bir araya getirdi.
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