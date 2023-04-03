Kadın platformundan iftar daveti!

D'She Kadın Platformu iş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarını iftar davetinde bir araya getirdi.

Giriş: 03 Nisan 2023 Pazartesi

EMİNE ÖZİLHAN

SONGÜL TOPRAK ÖZSAN

NEŞE GÖNÜL

HANDE SEZER PEKCAN

MERİH TURAN

ÇİĞDEM EŞREFİZADE

MONİK, REYHAN İPEKEL

SERAP SARI

Kadın platformundan iftar daveti!

D'She Kadın Platformu iş ve cemiyet hayatının tanınmış simalarını iftar davetinde bir araya getirdi.

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