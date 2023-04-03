İş dünyası Bebek'te...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Ahmet Nur Çebi, Ali Dürüst ve Sani Şener Bebek'te yürüyüş yaptılar.

Giriş: 03 Nisan 2023 Pazartesi

AHMET NUR ÇEBİ

AHMET NUR ÇEBİ

ALİ DÜRÜST

ALİ DÜRÜST

SANİ ŞENER

SANİ ŞENER

SERAP TİBUK BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ YAPTIKTAN SONRA BİR ÇİÇEKÇİDEN ALIŞVERİŞ YAPTI.

SERAP TİBUK

SERAP TİBUK

İş dünyası Bebek'te...

İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Ahmet Nur Çebi, Ali Dürüst ve Sani Şener Bebek'te yürüyüş yaptılar.

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