İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Ahmet Nur Çebi, Ali Dürüst ve Sani Şener Bebek'te yürüyüş yaptılar.
Giriş: 03 Nisan 2023 Pazartesi
AHMET NUR ÇEBİ
AHMET NUR ÇEBİ
ALİ DÜRÜST
ALİ DÜRÜST
SANİ ŞENER
SANİ ŞENER
SERAP TİBUK BEBEK'TE YÜRÜYÜŞ YAPTIKTAN SONRA BİR ÇİÇEKÇİDEN ALIŞVERİŞ YAPTI.
SERAP TİBUK
SERAP TİBUK
İş dünyası Bebek'te...
İş ve cemiyet hayatının ünlü isimlerinden Ahmet Nur Çebi, Ali Dürüst ve Sani Şener Bebek'te yürüyüş yaptılar.
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