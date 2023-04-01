Genç iş insanları Ayşe ve Elif Boyner, köye giderek çocuklar ve doğayla bir araya geldiler.
Giriş: 01 Nisan 2023 Cumartesi
AYŞE, ELİF BOYNER
AYŞE, ELİF BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
AYŞE BOYNER
Boynerler'in köy gezisi...
Genç iş insanları Ayşe ve Elif Boyner, köye giderek çocuklar ve doğayla bir araya geldiler.
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