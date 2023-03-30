TÖSSED Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Sabancı, Avusturya 'da Sheconomy Dergisi ve Orf TV Kanalı'nın düzenlediği Minerva Awards galasında prestijli uluslararası Hayat Boyu Hayırseverlik Ödülü'nün sahibi oldu.
Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe
DİLEK SABANCI, ATIL KUTOĞLU
DİLEK SABANCI, ATIL KUTOĞLU
DİLEK SABANCI, ATIL KUTOĞLU
DİLEK SABANCI
DİLEK SABANCI
DİLEK SABANCI
DİLEK SABANCI
Sabancı'ya Hayat Boyu Hayırseverlik Ödülü!
TÖSSED Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Sabancı, Avusturya 'da Sheconomy Dergisi ve Orf TV Kanalı'nın düzenlediği Minerva Awards galasında prestijli uluslararası Hayat Boyu Hayırseverlik Ödülü'nün sahibi oldu.
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