Sabancı'ya Hayat Boyu Hayırseverlik Ödülü! TÖSSED Yönetim Kurulu Başkanı Dilek Sabancı, Avusturya 'da Sheconomy Dergisi ve Orf TV Kanalı'nın düzenlediği Minerva Awards galasında prestijli uluslararası Hayat Boyu Hayırseverlik Ödülü'nün sahibi oldu.