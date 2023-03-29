İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri, önceki gün sabahın erken saatlerinde Bebek'e gelerek spor yaptılar.
Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba
SUZAN SABANCI DİNÇER, ÇİĞDEM SABANCI
SUZAN SABANCI DİNÇER, ÇİĞDEM SABANCI
SUZAN SABANCI DİNÇER, ÇİĞDEM SABANCI
EDİZ ELHADEF
EDİZ ELHADEF
EDİZ ELHADEF
Bebek'te sabah sporu...
İş ve cemiyet hayatının ünlü isimleri, önceki gün sabahın erken saatlerinde Bebek'e gelerek spor yaptılar.
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