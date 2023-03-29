Cemiyet hayatının ünlü simalarından Asuman Güreli ve Özlem Ulusoy önceki gün Akmerkez'de alışveriş yaptı.
Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba
ASUMAN GÜRELİ
ASUMAN GÜRELİ
ASUMAN GÜRELİ
ÖZLEM ULUSOY
ÖZLEM ULUSOY
Hanımlar alışverişte...
Cemiyet hayatının ünlü simalarından Asuman Güreli ve Özlem Ulusoy önceki gün Akmerkez'de alışveriş yaptı.
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