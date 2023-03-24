NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, Antalya'da düzenlenen konferansta konuşmacı olarak yer aldı.
Giriş: 24 Mart 2023 Cuma
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
HEDİYE GÜRAL GÜR
Antalya'da turizm ve gastronomi buluşması...
NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, Antalya'da düzenlenen konferansta konuşmacı olarak yer aldı.
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