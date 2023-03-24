Antalya'da turizm ve gastronomi buluşması...

NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, Antalya'da düzenlenen konferansta konuşmacı olarak yer aldı.

Giriş: 24 Mart 2023 Cuma

HEDİYE GÜRAL GÜR

HEDİYE GÜRAL GÜR

HEDİYE GÜRAL GÜR

HEDİYE GÜRAL GÜR

HEDİYE GÜRAL GÜR

HEDİYE GÜRAL GÜR

HEDİYE GÜRAL GÜR

Antalya'da turizm ve gastronomi buluşması...

NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, Antalya'da düzenlenen konferansta konuşmacı olarak yer aldı.

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Antalya'da turizm ve gastronomi buluşması...

NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, Antalya'da düzenlenen konferansta konuşmacı olarak yer aldı.

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