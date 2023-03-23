Tekstilci iş insanı Süleyman Orakçıoğlu, genç girişimcilerle bir araya geldi.
Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe
SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU
SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU
AHU-SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU
AHU-SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU
AHU-SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU
AHU-SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU
AHU-SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU
AHU-SÜLEYMAN ORAKÇIOĞLU
Orakçıoğlu, genç girişimcilerle buluştu!
Tekstilci iş insanı Süleyman Orakçıoğlu, genç girişimcilerle bir araya geldi.
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