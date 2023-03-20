İtalyan aktör, Michele Morrone, Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti.
Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi
MICHELE MORRONE
MICHELE MORRONE
MICHELE MORRONE
MICHELE MORRONE
MICHELE MORRONE
MICHELE MORRONE
MICHELE MORRONE
MICHELE MORRONE
İtalyan oyuncu deprem bölgesinde...
İtalyan aktör, Michele Morrone, Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti.
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