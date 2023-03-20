İtalyan oyuncu deprem bölgesinde...

İtalyan aktör, Michele Morrone, Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti.

Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi

MICHELE MORRONE

MICHELE MORRONE

MICHELE MORRONE

MICHELE MORRONE

MICHELE MORRONE

MICHELE MORRONE

MICHELE MORRONE

MICHELE MORRONE

İtalyan oyuncu deprem bölgesinde...

İtalyan aktör, Michele Morrone, Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti.

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İtalyan oyuncu deprem bölgesinde...

İtalyan aktör, Michele Morrone, Hatay'da depremzedeleri ziyaret etti.

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