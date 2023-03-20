Melisa Tapan, WeWALK CEO'su Kürşat Ceylan'la özellikle doğal afetlerden etkilenen görme engelli vatandaşlar için bir araya geldiler.
Giriş: 20 Mart 2023 Pazartesi
MELİSA TAPAN, KÜRŞAT CEYLAN
SAKIP SABANCI, KÜRŞAT CEYLAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
MELİSA TAPAN
Görme engelli depremzedelere destek olacak!
Melisa Tapan, WeWALK CEO'su Kürşat Ceylan'la özellikle doğal afetlerden etkilenen görme engelli vatandaşlar için bir araya geldiler.
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