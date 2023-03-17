Sanatsever Banu Çarmıklı, İstanbul'da sanatçı Beste Kopuz ve Seniha Ünay'ın atölyelerini ziyaret etti.
Giriş: 17 Mart 2023 Cuma
BANU ÇARMIKLI, BESTE KOPUZ
BANU ÇARMIKLI, SENİHA ÜNAY
BANU ÇARMIKLI
BANU ÇARMIKLI
BANU ÇARMIKLI
BANU ÇARMIKLI
BANU ÇARMIKLI
BANU ÇARMIKLI
BANU ÇARMIKLI
Çarmıklı, sanatçılarla bir arada!
Sanatsever Banu Çarmıklı, İstanbul'da sanatçı Beste Kopuz ve Seniha Ünay'ın atölyelerini ziyaret etti.
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