Çarmıklı, sanatçılarla bir arada!

Sanatsever Banu Çarmıklı, İstanbul'da sanatçı Beste Kopuz ve Seniha Ünay'ın atölyelerini ziyaret etti.

Giriş: 17 Mart 2023 Cuma

BANU ÇARMIKLI, BESTE KOPUZ

BANU ÇARMIKLI, SENİHA ÜNAY

BANU ÇARMIKLI

BANU ÇARMIKLI

BANU ÇARMIKLI

BANU ÇARMIKLI

BANU ÇARMIKLI

BANU ÇARMIKLI

BANU ÇARMIKLI

Çarmıklı, sanatçılarla bir arada!

Sanatsever Banu Çarmıklı, İstanbul'da sanatçı Beste Kopuz ve Seniha Ünay'ın atölyelerini ziyaret etti.

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